كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:31 مساءً - تهديد بوجود قتبلة يجبر الشرطة الالمانية لاجلاء اكثر من 500 راكب من قطار
أكدت الشرطة الألمانية، الجمعة، على "تويتر"، وجود تهديد بقنبلة على قطار وإجلاء 500 راكب.
وعلى إثر التهديد، تقرر إغلاق جزء من محطة قطارات في فرانكفورت.
وأضافت الشرطة أنها أخلت بعض الأرصفة في محطة القطارات. وقالت إن جميع الركاب تم إجلاؤهم بسلام.
وقال متحدث إن الشرطة أوقفت القطار الفائق السرعة، الذي كان مسافرا من زوريخ في سويسرا إلى مدينة كيل في شمال ألمانيا، في محطة سود بفرانكفورت بعد أن تلقت تهديدا عبر الهاتف بوجود قنبلة.
لكنه أوضح أن الشرطة لم تعثر على قنبلة أثناء تفتيش القطار في المحطة بالعاصمة المالية لألمانيا، وأمكن للمسافرين أن يواصلوا رحلتهم.
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