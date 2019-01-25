كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:31 مساءً - عبدالحميد خيرت: أوباما غضب من سقوط مشروع حكم الاخوان لمصر

معتز عوض

تمنى اللواء عبدالحميد خيرت، نائب رئيس جهاز مباحث امن الدولة سابقا، ألا يقتصر احتفالنا بعيد الشرطة على موقعة الاسماعيلية 1952 ولابد من الالتفاف لمواجهات الإرهاب التي راح ضحيتها ألف شهيد من رجال الشرطة.

وأضاف في حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج مساء DMC، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي الاسبق باراك أوباما كان داعما للإخوان وقت رئاسته لأمريكا وغضب من سقوط مشروعهم.

وتابع خيرت ان مصر تعرضت لمؤامرات دولية لإسقاطها واستمرت حتى 21 يناير 2017 وقت تولي ترامب رئاسة أمريكا