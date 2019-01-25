كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:31 مساءً - وف امريكى يصل تركيا لمناقشة انسحاب القوات من شرق الفرات

وصل وفد أميركي برئاسة مبعوث واشنطن الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، الجمعة، إلى العاصمة التركية أنقرة، للقاء المسؤولين الأتراك، والتباحث في ملف انسحاب القوات الأميركية من سوريا، وقضايا أخرى.

ويتضمن جدول زيارة جيفري إلى تركيا، لقاءات مع وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، والمتحدث باسم الرئاسة ونائب رئيس لجنة الأمن والسياسات الخارجية إبراهيم قالن.

وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة محلية، الخميس، أكد وزير الخارجية التركي أنه" سيناقش مع جيفري، الجمعة، تنسيق عملية الانسحاب الأميركي من شمال سوريا، ومقترح المنطقة الآمنة، إضافة إلى موضوع سحب السلاح الذي قدمته واشنطن لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي بحجة محاربته داعش".

وأضاف الوزير التركي أنه لا توجد تفاصيل حتى الآن عن المنطقة الآمنة المقترحة، مشدداً على ضرورة أن يُتخذ أي قرار حول هذه المنطقة بالتنسيق مع تركيا.

وأكد الوزير على ضرورة ألا تكون هذه المنطقة الآمنة على غرار مثيلتها في شمال العراق، مشيراً إلى أن مقترح العشرين ميلاً يمكن أن يتغير وفقاً للظروف الجغرافية في المنطقة.

وأضاف أن تركيا قادرة على إنشاء هذه المنطقة الآمنة وحدها ولكنها لن تعترض إذا ما عرضت أي دولة التعاون معها في هذا الشأن.