كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:31 مساءً - جمال شعبان: ذكريات القلوب لا تموت بعد زراعتها في جسد المريض

معتز عوض

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب، إن القلب الذي يتم نقله من شخص متوفي إلى شخص أخر مريض يحمل ذكريات الشخص المتوفي.

وأضاف شعبان، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تقابل مع زوجة أحد رجال الأعمال في مصر، وذكرت أن زوجها استغرق 6 سنوات حتى يتعرف عليها ويتذكرها بعد إجراء عملية زراعة قلب.

وكشف الدكتور جمال شعبان، أن الانفعال والصدمات العصبية يتسبب في «كسرة القلب»، والإفراط في المشاعر يؤدي إلى حدوث أزمات، وبالتالي فالقلب يحتاج إلى معاملة من نوع خاص.