كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:31 مساءً - الاحتلال الاسرائيلى يقتل فلسطينيين في الضفة وغزة

لقي فلسطينيان مصرعهما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد المواطن إيهاب عطا الله حسين عابد، (25 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق رفح"، وذلك خلال المواجهات التي شهدتها عدة مناطق شرقي قطاع غزة، ضمن مسيرات العودة الأسبوعية.

وفي الضفة الغربية، قتل جيش الاحتلال فتى فلسطينيا في قرية سلواد شرقي رام الله، وأصاب آخرين في القرية وقرى أخرى تشهد تظاهرات أسبوعية ضد سياسة الاحتلال في مصادرة الأرض والاستيطان.