كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:31 مساءً - أسامة كمال فى ذكرى أعياد الشرطة: "٨٠ شرطى تصدوا لجيش الاحتلال البريطانى"

معتز عوض

وجه الإعلامي اسامة كمال مقدم برنامج مساء DMC، رسالة للمصريين قائلا "لماذا نحتفد بعيد الشرطة يوم ٢٥ يناير ؟ مش هأقول كتير عن الشرطة ولا كلام عميق عن بطولات الشرطة، هاقول لك اللى حصل يوم 25 يناير 52 شئ نفتخر بيه".

وأضاف في برنامجه مساء DMC، اليوم الجمعة ، أن "القصة مستمرة، اذا لم نرى تضحية المنسي وزمائله والنعماني يبقى يا خسارة تضحيتهم فينا، كانوا روحوا أو سلمونا للإرهابيين يقتلونا، ينسفونادة أخر بطل استشهد وهو بيفك صواريخ حطها كلب من كلاب الارهاب خد القنبلة في صدره بداخلنا".

واستكمل كمال رسالته الي الشعب قائلا "مش عارف إحساسك ايه لما أقول 80 عسكرى شرطة وقفوا بطولهم قدام كلاب جيش الاحتلال البريطانى وانت ماتعرفش يعني إيه بندقية قدام دبابة ويعنى آيه 80 واحد قدام كام ألف واحدعشان كده يوم 25 يناير 52 مش بس يوم كرامة الشرطةللشرطةولا يوم عزة للشرطةلكن يوم كرامة وشرف كل المصريين، مضيفا أن الشرطة هي قطعة قماش من مصر، بتشعر بالناس واوجاعهم ".