كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:31 مساءً - أسامة كمال للإخوان: " مصر ليست عمارة آيلة للسقوط "

معتز عوض

قال الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج مساء DMC، إن الشرطة المصرية التى وقفت امام الاحتلال البريطاني في الماضي، تقف اليوم وتحارب احتلال ثاني اسمه الإرهاب، مضيفا" من الممكن تكون نفس أطراف 56 بتأيده أو بتموله أو بتشجعه ومعاهم أطراف تانية للأسف بعضهم مننا، رغم أن بعضهم اللي مننا كان فيهم ناس زيهم برضه، خونة من قلبنا، خونة القرن اللي فات كانوا بيتعاونوا مع المحتل".

وأضاف كمال عبر برنامجه مساء DMC، اليوم الجمعة ، أن "،خونه اليوم شايلين السلاح في وشنا ووش جيشنا وشرطتنا وضدنا احنا المدنيين، بلا هدف الا مصالح شخصية وفلوس وسلطة ووعد من الممول وغسيل مخ بيقول لهم إن الارهاب في صالح العقيدة أو في صالح البلد، زي ما خونة زمان كان بيتقال لهم الاحتلال أفضل لنا".

وتابع "الوطن مش عمارة آيلة للسقوط تهدها وتبنيها، مش منطقة عشوائية تخليها من السكان وتجيب عاليها واطيها وترجعها كمان سنتين تلاتة بعمارات وشوارع متسفلتة، مضيفا أن هناك مقولة شهيرة تقول ان الوطن ليس فندقاً نغادره حين تسوء الخدمة، ولا الوطن شقة ايجار نعزل منها ونسيبها على البلاط، والوطن ليس حفنة تراب عفنة عندما قال الإخوان منذ ١٠ أعوام ".