كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:31 مساءً - جمال شعبان: كأس الأمم الإفريقية خطر على "القلب"

معتز عوض

وجه الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب، رسالة إلى مشجعين كرة القدم بعدم التشجيع الجنوني للمباريات بوصف ذلك خطر على القلب لاسيما مع اقتراب منافسات كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها القاهرة.

وطالب شعبان، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، من المواطنين بالتشجيع باعتدال والزعل والفرح أيضا باعتدال.

وقال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب، القلب يحتوي على 40 ألف خلية عصبية وبعض العلماء يعتقد أن القلب هو المخ الطرفي، وبه أجزاء للحب والكره وغيرها من المشاعر ولذلك فالمجال المغناطسي للقب أقوى ألف مرة من المخ مدلل على ذلك بأن يقول شخص لأخر «أنا صدري انشرح لما شوفتك وقلب ارتحاله»ش