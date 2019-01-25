كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:31 مساءً - الإعلام العمانية تنظم ملتقى الأسرة الإعلامية الثالث بعنوان "إعلامنا-عهد يتجدد"

تنظم وزارة الإعلام في سلطنة عمان في رحاب مركز جامعة السلطان قابوس الثقافي فعاليات ملتقى الأسرة الإعلامية الثالث (إعلامنا-عهد يتجدد) يوم 30 من شهر يناير الجاري ، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون وجامعة السلطان قابوس .

تم إعداد برنامج حافل لملتقى الأسرة الإعلامية في نسخته الثالثة .ويتضمن خلال الفترة الصباحية عقد ندوة بعنوان :(إعلام المستقبل)، فيما تتوالي خلال الفترة المسائية فعاليات الحفل الذي يرعاه محمد بن الزبير مستشار جلالة السلطان قابوسلشؤون التخطيط الاقتصادي ،ويتم خلاله تكريم رواّد الإذاعة والتلفزيون ،والاحتفاء بالإعلاميين العاملين في المؤسسات الإعلامية، ودارسي الإعلام في مؤسسات التعليم العالي والإعلان عن جوائز الإجادة الإعلامية في مجالات الإذاعة والتلفزيون. كما يتم خلال الملتقى تدشين مجموعة من إصدارات وزارة الإعلام ،وتكريم الفائزين بجوائز عربية ودولية خلال العام الماضي ،وافتتاح معرض فني مصاحب لفعاليات الحفل.

* في اتجاه مواز نظمت وزارة الإعلام في مقر النادي الثقافي لقاءً بعنوان " مجلس الحوار الإعلامي " . وأقيم تحت رعاية الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام، حيث أكد أن مجلس الحوار الإعلامي ،يأتي امتداداً للمجالس العمانية التقليدية ( السبلة العمانية ) التي تضم أفراد المجتمع ويلتقي فيها أصحاب الشأن والرأي ، و يتم من خلالها مناقشة الكثير من الأفكار وكذلك تُرسم فيها التطلعات .

وأوضح أن فكرة إقامته جاءت تجاوبا مع مقترح من العديد من الإعلاميين بأن تكون هناك لقاءات مستمرة للمناقشة والتحاور، يتم خلالها تقديم عدد من القضايا ، مضيفًا أن مجالسنا تحتضن العديد من القضايا وتناقش الكثير مما يدور في أذهاننا ومجتمعاتنا .

كما أشار الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني إلى أن مجلس الحوار الإعلامي سيشمل خلال الفترة القادمة مختلف محافظات السلطنة وسيتم خلاله طرح عددا من الحوارات والقضايا المجتمعية .

حضر اللقاء علي بن خلفان الجابري وكيل الإعلام ومجموعة كبيرة من رؤساء تحرير الصحف والمؤسسات الإعلامية ،والصحفيين والإعلاميين.