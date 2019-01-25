كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:31 مساءً - الدكتور عبد المنعم الحسني يعلن تدشين المجلس الحوارى الإعلامي العمانى

تتواصل في سلطنة عمان استحقاقات وفعاليات إعلامية مهمة علي خلفية حراك مجتمعي ناضج وخلاق ووفقا لنهج إعلام المبادرات.

تدشين مجلس الحوار الإعلامي في سلطنة عُمان في إطار حراك مجتمعي ناضج وخلاق ووفقا لنهج إعلام المبادرات

في هذا الإطار نظمت وزارة الإعلام في مقر النادي الثقافي لقاءً بعنوان " مجلس الحوار الإعلامي " . وأقيم تحت رعاية الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام، حيث أكد أن مجلس الحوار الإعلامي ،يأتي امتداداً للمجالس العمانية التقليدية ( السبلة العمانية ) التي تضم أفراد المجتمع ويلتقي فيها أصحاب الشأن والرأي ، و يتم من خلالها مناقشة الكثير من الأفكار وكذلك تُرسم فيها التطلعات .

وأوضح أن فكرة إقامته جاءت تجاوبا مع مقترح من العديد من الإعلاميين بأن تكون هناك لقاءات مستمرة للمناقشة والتحاور، يتم خلالها تقديم عدد من القضايا ، مضيفًا أن مجالسنا تحتضن العديد من القضايا وتناقش الكثير مما يدور في أذهاننا ومجتمعاتنا .

كما أشار الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني إلى أن مجلس الحوار الإعلامي سيشمل خلال الفترة القادمة مختلف محافظات السلطنة وسيتم خلاله طرح عددا من الحوارات والقضايا المجتمعية .

حضر اللقاء علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام ،ومجموعة كبيرة من رؤساء تحرير الصحف والمؤسسات الإعلامية ،والصحفيين والإعلاميين.

إضافة المزيد من

قنوات التواصل والاتصال

من جانبهم ثمن الإعلاميون هذه المبادرة الرائدة لأنها تهدف إلى الاستماع عن قرب للآراء والمقترحات والرؤى ،واستشراف آفاق المستقبل ، مع إشراك المختصين للمساهمة بآرائهم في المجالات التي تعنيهم، بالإضافة إلى تقصي أهم القضايا والموضوعات التي تشغل الرأي العام.

شمل برنامج اللقاء جلسة موسعة عقدت تحت عنوان:"الوعي المجتمعي". وتم خلالها استعراض ورقتي عمل .

- الأولي بعنوان: "صناعة الوعي المجتمعي " وأعدها الدكتور عبيد بن سعيد الشقصي أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .

- علي حين تصدر تساؤل مهم عنوان ورقة العمل الثانية هو : "كيف نجعل الأبناء صرحاء مع أهاليهم".

شهد اللقاء مشاركة واسعة من جانب كل من :وزارة الإعلام ،والهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون ،ومجموعة من المؤسسات الصحفية والإعلامية المحلية والخاصة ،بالإضافة إلى لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الدولة ،ولجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى،وكذلك الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ،وجمعية الصحفيين العُمانية، ولفيف من الأكاديميين والمفكرين والمهتمين بالجوانب الثقافية والإعلامية ، وممثلي مركز اتصالات الخدمات الحكومية واللجنة الوطنية للشباب.