كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:31 مساءً - أحمد زاهر يستأنف تصوير مسلسل "زنزانة ٧ " .. الأسبوع المقبل

يستأنف الفنان أحمد زاهر مشاهده المتبقية في فيلمه السينمائي الجديد "زنزانة 7"، وذلك بعد تعافيه من إصابته التي تعرض لها في حفل المطرب تامر حسني خلال شهر نوفمبر الماضي بسبب سقوطه من أعلى مسرح الحفل.

وقال المنتج الفني عوض ماهر إن المخرج إبرام نشأت قرر استئناف التصوير منتصف الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه يتبقى له 5 أيام فقط للانتهاء من تصوير مشاهد الفيلم بالكامل.

وأضاف أنه من المقرر أن يصور فريق عمل الفيلم عددًا من المشاهد داخل أحد ديكورات العمل بمدينة الإنتاج الإعلامي، وأحد الفنادق الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتدور أحداث فيلم "زنزانة 7" في إطار تشويقي أكشن، ويتم تصوير مشاهده في عدة مناطق بالغردقة والقاهرة، ويعتمد العمل الذي كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، على البطولة الجماعية كما يلقي العمل الضوء على قصة إنسانية.

"زنزانة 7" تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وبطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي ومايا نصرى وعلا غانم وإيهاب فهمى ومدحت تيخا وأحمد التهامى ومحمد رضا وأيمن كشك وأشرف عبدالعزيز ومنى منير.