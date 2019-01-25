كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:31 مساءً - غدآ... حنان مطاوع في ضيافة معرض الكتاب



تحل الفنانة حنان مطاوع ضيفة مساء غد السبت، على قاعة السينما، ضمن فعاليات الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولى للكتاب. ومن المقرر أن تتحدث "مطاوع" خلال الندوة عن أبرز أعمالها الفنية وبدايتها في عالم التمثيل، ويدير الندوة الكاتب الصحفى والناقد محمد نبيل. يذكر أن الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولى للكتاب، تشهد تكريم عدد من الفنانين من بينهم سلوى خطاب والسيناريست وحيد حامد، الموسيقار راجح داود، والفنانة ليلى علوى، بمنحهم درع المعرض.

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