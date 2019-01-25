كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:31 مساءً - هالة لطفي تهدي هديتها من مؤسسة ساويرس للمخرج الراحل "أسامة فوزي"

حصدت المخرجة هالة لطفي والسيناريست وسام سليمان، جائزة أفضل سيناريو مناصفة ضمن فئة كبار الكتاب فى حفل توزيع جوائز مؤسسة ساويرس الثقافية والذي يقام فى دار الأوبرا وتقدمه جاسمين طه زكي.

ووجهت هالة خليل، الشكر للجنة التحكيم وأهدت الجائزة للمخرج الراحل أسامة فوزي، والذى كان ضمن لجنة تحكيم السيناريو بجائزة ساويرس الثقافية.

أما جائزة أفضل سيناريو فرع شباب الكتاب فذهبت لـ يمنى أدهم خطاب عن فيلم رقية.

يُقام الحفل بحضور عدد من الوزراء والسفراء ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع ولفيف من الفنانين والمثقفين، إلى جانب أعضاء لجان التحكيم الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الحفل.

ويتم تقييم الأعمال المقدمة بواسطة ست لجان محايدة تضم نخبة من أكبر الأدباء والكتاب والسينمائيين والمسرحيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر.

ويُذكر أنه تم الإعلان عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو، في 5 يناير 2019.