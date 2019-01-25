كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:31 مساءً - الفيديو اللي جنن السوشيال ميديا .. ام تدفع ابنها من الشباك لنسيانه المفتاح
تجردت سيدة من كل مشاعر الأمومة، وخاطرت بحياة ابنها بدفعه من شباك السلم المجاور لشقتها، لنسيانه المفتاح بالداخل، وسط عويل للطفل واستنجاده بالأهالي لإنقاذه.
وأظهر الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، سيدة تعنف طفلها لنسيانه المفتاح داخل الشقة، وعدم استطاعتهم الدخول، ودفعت بالطفل من شباك السلم المجاور لشقتهم، ليحاول الطفل القفز داخل البلكونه الخاصة بهم دون جدوى، وتعالت صيحات الطفل واستنجاده بالأهالي بسبب ارتفاع المسافة بينه وبين الأرض والخوف من السقوط.
وأدى تدخل الأهالي إلى إنقاذ حياة الطفل وإجبار الأم على التقاط طفلها بعد أن كاد يسقط من الأعلى.
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