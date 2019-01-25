كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 10:00 مساءً - تنفيذا للقانون - التعليم تدرس فرض 5 جنيه على كل تلميذ لصندوق الشهداء

أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام في وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تدرس آليات تطبيق قانون إنشاء صندوق تكريم أسر الشهداء، الذي يلزمهم بتحصيل مبلغ خمسة جنيهات من كل طلاب التعليم قبل الجامعي.

وأوضح حجازي أن الوزارة تحترم القانون وحريصة على تنفيذه، وأنها بصدد دراسة إجراءات تحصيل خمسة جنيهات من طلاب المدارس لصالح صندوق تكريم أسر شهداء وضحايا ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.

جاء ذلك بعد أن نشرت "بوابة الوفد" خبرًا يفيد بأن قانون إنشاء صندوق تكريم أسر الشهداء يلزم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحصيل مبلغ خمسة جنيهات من كل طلاب التعليم قبل الجامعي، تحت عنوان "بأمر القانون.. تحصيل ٥ جنيهات من طلاب المدارس لصالح الشهداء".

وينص القانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق تكريم أسر شهداء وضحايا ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، على إلزام وزارة التربية والتعليم بتحصيل 5 جنيهات من طلاب المدارس، وإلزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تحصيل 10 جنيهات من طلاب الجامعات والمعاهد.

وأكدت المادة 8 من ذات القانون أن ذلك يأتي لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية وزيادة وعي النشء والشباب في مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين في العمليات الحربية وأسرهم كمساهمة تضامنية من جانب النشء والشباب