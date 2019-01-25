كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 10:00 مساءً - مصطفى بكرى للمحافظين - سيبوا الناس تعيش وكفاية هدم أبراج

طالب الإعلامي مصطفى بكري، من السادة المحافظين بالتوقف عن هدم الأبراج والعمائر السكنية المخالفة حتى الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء الذي سيصدر بعد غدا قائلا «سيبو الناس تتنفس شوية الناس زهقت وتعبت وخسرت ملايين الملايين فيما حدث».

وتابع بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن اقتراب صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، بشرى جيدة للمصريين وهدفه الحفاظ على الثروة العقارية.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، أنه لا يجب أن يتسرع البعض في هدم الأبراج والعمائر السكنية كما حدث في الفترة الأخيرة، موضحا أن المصالحة ستتم وستدخل خزينة الدولة أموال ضخمة جراء تلك المصالحة في مخالفات البناء والتي ستتم وفق ضوابط محددة سيحددها القانون الجديد.