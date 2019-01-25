كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 10:00 مساءً - السطو على فيلا حلا شيحة بالريف الأوروبى



تعرضت الفنانة حلا شيحة، لحادث سرقة الفيلا الخاصة بها بمنطقة الريف الأوروبي بالشيخ زايد، وتكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض سرقة تحف ومجوهرات وأشياء ثمينة من داخل الفيلا. وتقدمت «حلا» ببلاغ إلى قسم شرطة الشيخ زايد، بعد اكتشافها واقعة سرقة الفيلا بعد غيابها عنها لعدة أيام هى وأولادها. تم تشكيل فريق بحث؛ لكشف ملابسات الواقعة وتبين أن الفيلا على مساحة فدانين بالريف الأوروبي، وبها مرسم وتبين بعثرة محتويات الفيلا وكشفت التحقيقات اختفاء تحف ومجوهرات ومقتنيات ثمينة من الفيلا، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها، وفحص المترددين على المنطقة. تم إخطار النيابة العامة، التى أمرت بانتداب المعمل الجنائى لرفع البصمات.

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