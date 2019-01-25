كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 10:00 مساءً - بنك مصر يرعى معرض التضامن " ديارنا 2019 " لتسويق المنتجات اليدوية

قام بنك مصر برعاية معرض وزارة التضامن الاجتماعي "ديارنا 2019”؛ الذى يقام بقاعة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض تحت رعاية السيد/ رئيس الجمهورية خلال الفترة من 21 يناير حتى 5 فبراير2019، ويشارك فيه 500 عارض وعارضة بهدف تسويق وعرض منتجاتهم اليدوية والمنتجات التراثية التي تمثل التراث المصري ، هذا وقد افتتحت المعرض وزيرة التضامن الاجتماعي - الدكتورة/ غادة والى، ورافقها في الافتتاح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ووزيرة الهجرة والمصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم، و الدكتورة /مايا مرسى – رئيس المجلس القومي للمرأة و لفيف من الشخصيات العامة وقد شمل المعرض اقامة عروض فنية لفرق تابعة لوزارة الثقافة ومحاضرات وجلسات حوار حول قطاع الحرف اليدوية والتراثية.

وجاءت رعاية بنك مصر لهذا المعرض انطلاقا من دور بنك مصر الرائد في دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر باعتبارها حجر الزاوية الأساسي لنهضة اقتصاد الدولة، واتساقا مع سياسة الدولة التي تنصب في هذا الاتجاه، ويعد المعرض فرصة تسويقية جيدة لتسويق منتجات أصحاب المشروعات الممولة من البنوك وغيرهم من أصحاب الحرف والصناعات اليدوية، وقد شارك بنك مصر بعدد من العارضين ممن حصلوا على تمويل متناهي الصغر لمشروعاتهم التي اصبحت كيان منتج حقيقيفي الاقتصاد الوطني، ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر يولى اهتماما كبيرا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث زاد عدد العملاء بالمحفظة بنسبة 32% في يونيو 2018 مقارنة بيونيو 2017 بينما زادت قيمة المحفظة بنسبة 131% في يونيو 2018، مقارنة بيونيو 2017.

هذا وقد حصد بنك مصر العديد من الجوائز في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، وذلك من العديد من المؤسسات دولية تقديرا وتتويجا لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة فى هذا المجال منها؛ جائزة البنك الأسرع نموا في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2018 " وذلك من مجلة إنترناشيونال فاينانس؛ وهى إحدى المجلات المالية المتخصصة في العالم، وكذلك جائزة "أفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2018-في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" من مجلة ويلث آند فاينانس، جائزة " أفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2018 " من مجلة اليوروبيان البريطانية، وجائزة "افضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2018" وذلك من مجلة انترناشيونال بيزنس.

هذا ويسعى بنك مصر دائما كونه مؤسسة مصرفية رائدة لتوفير خدمة مصرفية متميزة لعملاء البنك وتزويدهم بأفضل المنتجات والخدمات المصرفية التي تلائم احتياجاتهم.