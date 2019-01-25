كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 10:00 مساءً - مصطفى بكري: شاب مسلم ضحى بحياته لإنقاذ سيدة مسيحية من التحرش
معتز عوض
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن شاب مسلم ضحى بحياته من أجل إنقاذ سيدة مسيحية تعرضت للتحرش من «نقاش» أثناء سيرها في أحد الشوارع بمنطقة البساتين بالقاهرة.
وأضاف بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الشاب سيد يستحق كل تقدير واحترام، بعد أن تصدي للمتهم المتحرش وأنقذ السيدة من يديه إلا أن هذا المجرم قرر الانتقام من سيد وطعنه بالسكين وأصاب شقيقه.
وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أن دار الإفتاء المصرية قامت بنعي الشاب سيد، وأشادت في بيانها بشجاعته لأنه لم يمنعه اختلاف الدين من نجدة السيدة المصرية والدفاع عنها وهو ما يعكس أخلاق المصريين ووحدة النسيج الوطني المصري.
وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، أن دار الإفتاء المصرية تقدمت بخالص العزاء لأسرة المواطن الشهيد سيد، سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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