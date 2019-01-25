انت الان تتابع تفاصيل خبر إجلاء 500 راكب من قطار في ألمانيا.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 25 يناير 2019 09:51 مساءً - أجلت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، 500 راكب من قطار في مدينة فرانكفورت، إثر تلقيها إنذاراً بوجود قنبلة على متنه.

وقالت الشرطة في بيان نشرته عبر حسابها في "تويتر"، إنها أغلقت الرصيفين الخامس والسادس من محطة فرانكفورت الجنوبية.

وقالت إنها تتخذ الإجراءات الضرورية في الموقع، مشيرةً إلى أن الحادثة لم تسفر عن إصابات، في حين دعت الشرطة المواطنين إلى التحلي بالهدوء.

وفي تغريدة أخرى قالت: إن "الأمور تسير بشكل طبيعي والتحقيقات لاتزال جارية، وبإمكان جمع الركاب متابعة رحلاتهم".