فيكتوريا بيكهام تظهر بإطلاله جذابة في نيويورك

تمكنت مصممة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham من خطف الأنظار لحظة وصولها إلى مطار جون كيندي في نيويورك، باطلالتها العصرية.
وتألقت فيكتوريا البالغة من العمر 44 عامًا، بمعطف باللون البيج مع ياقة باللون الأبيض من تصميمها.
ونسقت المعطف مع بنطلون من الجلد باللون الأسود، وقميص أبيض مخطط بألوان عدة عند الصدر، إضافة إلى حذاء من الجلد باللون الأبيض.
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