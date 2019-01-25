هل النوم بملابس ثقيلة في الشتاء يؤثر على الدورة الدموية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي

مع انخفاض درجة الحرارة في الشتاء ليلا، يرتدي كثيرون منا أكثر من قطعة ملابس أثناء النوم للشعور بالدفء والاسترخاء، فضلا عن وضع غطاء ثقيل على الجسم، إلا أن هذه العادة تبدو غير صحية لمتبعيها.

يدخل العقل والعضلات في حالة من الراحة أثناء النوم، كما يقل معدل ضربات القلب بشكل واضح، وتضعف قوة العضلات، ويصبح نشاط الجهاز العصبي المركزي أبطأ من ساعات الاستيقاظ، وفقاً لما ذكره موقع "china news".

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