الـ أيلاينر ركن أساسي في مكياج العيون

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يناير 2019 09:02 مساءً - يشكّل مكياج العيون جزءاً كبيراً من مكياج الوجه بشكل عام، فإذا كان ناجحاً وموفقاً بدت إطلالتك في غاية الجمال والجاذبية. أما إذا كان مكياج عينيك غير موفّق، عندها سيؤثر على مجمل إطلالتك. ويعدّ رسم الايلاينر أحد أبرز أركان مكياج العيون، فهو يحدّدها ويمنحها اللمسة الأساسية لإكمال جمالها، لذا يجب أن يكون رسمه مناسباً مع شكل العين وما يليق بها لتبدو أجمل.

العيون اللوزية

تعتبر العيون اللوزية من أكثر أشكال العيون التي يسهل تطبيق المكياج عليها. فهي واضحة ومفتوحة مع رسم على شكل حبة اللوز يمنح العين نظرة ساحرة. للحصول على مكياج ناجح للعيون اللوزية، ابدأي برسم خط رفيع بمحاذاة الرموش من الداخل إلى الخارج مع المباشرة بزيادة سمك الخط في الخارج حتى تبدو العين أوسع ومفتوحة أكثر.

العيون المستديرة:

هي العيون التي تأتي على شكل دائرة وغالباً ما تكون مرفقة بحواجب قصيرة. رسم الايلاينر المناسب لهذا الشكل من العيون هو الذي يجعلها تبدو مكحّلة وممدودة. ركّزي على المنطقة الخارجية من العين حتى تمنحيها امتداداً أكثر، ابدأي برسم الايلاينر من منتصف العين تقريباً واخرجي به بمواذات الرموش حتى تتخطي حدود العين الخارجية بخط ناعم يظهرها ممدودة.







العيون الناعسة:

العيون الناعسة هي تلك التي تبدو منسدلة قليلاً نحو الأسفل عند أطرافها، لذا فإن الايلاينير خطوة أساسية لتحسين شكلها وجعلها تبدو بشكل أجمل وأكثر حيوية. شكل العين الناعسة يحتاج إلى رسمي ايلاينير خاص. ابدأي برسم خط التحديد بداية من الداخل إلى الخارج ومدي الخط خارج حدود العين قليلاً نحو الأعلى. فبهذه الطريقة ستبدو العين مفتوحة أكثر.