كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يناير 2019 09:02 مساءً - ننصحك بـ مكياج دخاني ناعم لاطلالة التوربان في حال كنت مدعوة الى حفلة مميزة ورسمية وستلتقين أناس جدد خاصة ، أن هذا المكياج سيبدو منسجماً مع أزياء هذا الموسم.



ولتنفيذ هذا المكياج تحتاجين إلى :



- أحمر شفاه زهريّ مائل للون البيج الطبيعي

-ظلال عيون بألوان الفضي والأسود لإطلالة المكياج الدخاني.



-بودرة خدود باللون الزهري يليق بدرجة بشرتك.

-ماسكرا.

- قلم أيلاينرأسود

-قلم تحديد الحواجب بلون مناسب للون بشرتك وحاجبيك.





كيفية تطبيق هذا الـ مكياج :



- وزّعي الأساس بتساوٍ على وجهك ورقبتك.

-حدّدي رسم حاجبيك بتأنٍّ .

-ابدأي برسم خط أيلاينررفيع بمحاذاة الرموش من الداخل إلى الخارج مع المباشرة بزيادة سمك الخط في الخارج حتى تبدو العين أوسع ومفتوحة أكثر.

- طبّقي ظلال العيون باللون الرمادي على الزاوية الداخلية للعين، ثمّ أضيفي تدريجيا الأسود للوصول الى الزاوية الخارجية حيث يصبح الظلال أسود فقط لاطلالة مكياج دخاني مميزة.

استخدمي الظلال الأسود بتأن تحت العين وارسمي من خلاله عينيك بأسلوب دقيق لمنح عينيك اطلالة اكثر جاذبية واتساعا.

-طبّقي بودرة خدود على خدّيك بما يتناسب مع شكل الخدود.

-طبّقي الماسكرا على رموشك لمزيد من التميّز.

-لا تنسي وضع أحمر الشفاه لإطلالة مشرقة

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