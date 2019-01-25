تعرفي الى البديل الطبيعي للبوتوكس!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يناير 2019 09:02 مساءً - تتوافر في مطبخك مكونات طبيعية كثيرة، تمتلك مفعول البوتوكس وأكثر، لذلك لا تترددي في استخدامها في خلطات طبيعية ستشد بشرتك وتخلصها من التجاعيد، فتحصلين على بشرة شابة مليئة بالحيوية ومفعمة بالإشراقة والتوهج.

وفي هذا المقال، سنعرفك الى بعض الخلطات الطبيعية التي ستعيد الشباب الى بشرتك





وصفة عصير الليمون الحامض وبياض البيض

اخلطي بياض بيضة واحدة مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج وملعقة صغيرة من ماء الورد. حركي الخليط جيداً وطبقيه على بشرة وجهك. اتركي الخليط مدة نصف ساعة، بعدها نظفي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء البارد.



وصفة العسل والخميرة

اخلطي ملعقة كبيرة من كل من العسل والخميرة. وحين يصبح الخليط متجانساً، طبقيه على بشرة وجهك واتركيه الى أن يجف تماماً. من ثم، اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الدافئ.



وصفة العسل والموز

اهرسي ثمرة ناضجة من الموز، من ثم أضيفي إليها ملعقة كبيرة من العسل. حركي المزيج جيداً وطبقيه على بشرة وجهك. وبعد مرور نصف ساعة، نظفي وجهك جيداً من آثار المزيج وشطفيه بالماء البارد.

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