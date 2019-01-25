كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يناير 2019 09:02 مساءً - كثيرات يرغبن في تركيب أظافر صناعية ولا تعلم كيفية إزالتها. بعد فترة من تركيب عذه الأظافر لا تكون النتيجة هي نفسها كما في بداية وضعها، حيث إنّ الأظافر الطبيعية تبدأ بالنمو تحت الأظافر الزائفة، عندها يجب أن تتعرفي إلى طريقة إزالة الأظافر الصناعية. إذا لم يكن لديكِ مزيل طلاء يحتوي على الآسيتون، هناك طرق عدة تساعدكِ على إزالتها من دون آسيتون.



الصنفرة لإزالة الأظافر الصناعية

الحل الأول هو قص الأظافر الصناعية من الأكريليك بشكل قصير جدًّا، باستخدام مقص الأظافر. بعد ذلك ابردي كل ظفر باستخدام مبرد كهربائي خاص بالأظافر. لا ينبغي أن يظل سوى طبقة رقيقة جدًّا من أظافر الأكريليك على الأظافر الطبيعية. خلال هذه العملية احرصي على عدم برد أظافركِ الطبيعية بشكل كبير.



رفع الأظافر الصناعية لإزالتها

إذا كنتِ تخافين من إتلاف أظافركِ الطبيعية عن طريق صنفرة أظافركِ الصناعية، يمكنكِ محاولة رفع الأظافر الزائفة. يجب استخدام أداة إزالة الجلد الزائد حول الأظافر. باستخدام هذه العصا، ارفعي حافّة الظفر الزائف، وحين ترتفع، قصّيها باستخدام مقص المينيكور. استمري بهذه العملية بالتدريج ولا تحاولي رفع أظافر الأكريليك مرة واحدة، لكي لا تتلفي الطبقات العليا من الظفر الطبيعي.





خيط الأسنان لإزالة الأظافر الصناعية

طريقة إزالة الأظافر الصناعية، تحصل أيضًا من دون آسيتون وتتطلب وجود شخص آخر. مثل الطريقة السابقة، ارفعي الظفر الصناعي من القاعدة، باستخدام عصا إزالة الجلد الزائد حول الظفر. على الشخص الذي يساعدكِ تمرير خيط الأسنان تحت الجزء المرفوع من الظفر الزائف. بعد ذلك عليه تحريكه تحت الظفر الزائف ذهابًا وإيابًا. يجب تكرار هذه الحركة إلى أن يتقشر الظفر الزائف. يجب تطبيق هذه الطريقة بحذر، لأنها قد تتلف الأظافر إذا لم يتم استخدامها بالشكل الصحيح.





مستحضرات العناية التي يجب استخدامها بعد إزالة الأظافر الاصطناعية

حين تتمكنين من طريقة إزالة الأظافر الصناعية، يجب العناية بصحة وجمال الأظافر الطبيعية. عليكِ أن تعرفي أنّ وضع الأظافر الاصطناعية يضر بالأظافر الطبيعية. فقد تصبح أظافركِ تالفة جدًّا وواضحة عند النظر إليها. لذا بعد إزالة الأظافر الاصطناعية، يُنصح بصقل الأظافر. تساعد هذه الخطوة على إزالة كل آثار الغراء وإزالة الطبقات العليا من الأظافر الطبيعية، التي لم تتمكن من الصمود أثناء هذه العملية. بعد ذلك استخدمي زيت أو كريم للعناية بالجلد المحيط بالأظافر، ثم ضعي كريمًا مرطبًا أو زيتًا نباتيًّا على كامل اليد، مع تدليك الأظافر جيدًا.

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