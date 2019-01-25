كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 08:30 مساءً - عائشة بنت أحمد بطلة مسلسل مصطفي شعبان الجديد



وقعت النجمة التونسية عائشة بن أحمد بطولة مسلسل "بيت راضى" أمام النجم مصطفى شعبان والمنتظر عرضه موسم دراما رمضان المقبل. شعبان يظهر بشخصية تاجر كبير يعمل فى السوق، ويشارك فى التمثيل كل من محمود البزاوى، محمد دياب، محمد على رزق، تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح. عائشة لفتت الأنظار خلال دورها رمضان الماضى فى مسلسل نسر الصعيد امام النجم محمد رمضان، والذى حقق نسب مشاهدة كبيرة.

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