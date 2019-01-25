كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 08:30 مساءً - تحييات حارة من الجمهور للمطربة أمينة عند صعودها علي المسرح بالقرية العالمية

صعدت الفنانة الشعبية أمينة على خشبة مسرح القرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية قبل قليل، لتبدأ حفلها الغنائي الساهر الذي تلتقي فيه جمهورها العربي وجنسيات أخرى، بعد غياب فترة عن حفلات دول الخليج.

وبمجرد صعود أمينة على المسرح، انتزعت صيحات جمهور الحفل، وتعالت الهتافات، في الوقت الذي حرصت فيه أمينة على توجيه التحية للجمهور قبل بدء فقرتها الغنائية، وقدمت للجمهور عبارات الحب والترحاب باللغتين العربية والإنجليزية.

ومن المنتظر أن تقدم أمينة للجمهور باقة من أروع أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور، بعدها يصعد سعد الصغير على المسرح ليختتم الحفل.