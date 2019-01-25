كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 08:30 مساءً - التكنولوجيا تفرض إرادتها - محادثات بين 75 بلدا حول تنظيم التجارة الإلكترونية

أطلق وزراء 75 بلداً في منظمة التجارة العالمية اليوم (الجمعة) في دافوس، محادثات لتنظيم التجارة عبر الإنترنت بطريقة «أكثر قابلية للتنبؤ، وأكثر فعالية وأمناً»، وفق ما أعلنه الاتحاد الأوروبي.

وشارك في إطلاق المبادرة وزراء من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين وغيرها، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وأكدت المفوضة الأوروبية للتجارة أن «التجارة الإلكترونية باتت واقعاً في مناطق كثيرة من العالم»، من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين.

وأضافت: «لذلك بات من واجبنا أن نوفر لمواطنينا وشركاتنا بيئة تجارية تكون أكثر قابلية للتنبؤ، وأكثر أمناً وفعالية».

وفي حال نجاح التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة الإلكترونية في منظمة التجارة العالمية، فإنه سوف يؤسس نظاماً دولياً أساسياً للتجارة في القرن الحادي والعشرين، ويقلل من العقبات العابرة للحدود أمام التجارة الإلكترونية.