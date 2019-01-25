كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 08:30 مساءً - مصطفى بكري: الرئيس السيسي يطلق غدا مبادرة "نور حياة"



معتز عوض قال الإعلامي مصطفى بكري، إن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيطلق غدا مبادرة «نور حياة» لمكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار. وأضاف بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد«، أن مبادرة «نور حياة» سوف ينفذها صندوق تحيا مصر في جميع محافظات الجمهورية. وكشف الإعلامي مصطفى بكري، أن المبادرة الجديدة للرئيس تحت اسم «نور حياة»، تستهدف الكشف على 10 مليون طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 2 مليون مواطن من الحالات الأولى للرعاية مع توفير 2 مليون نظارة طبية، وإجراء 250 ألف عملية جراحية في العيون.

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