كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 08:30 مساءً - شريف الدسوقي يبدأ تصوير مسلسل "لمس أكتاف" ..غدآ

أكد الفنان شريف الدسوقى أنه من المقرر أن يبدأ تصوير أولى مشاهده ضمن أحداث مسلسل "لمس أكتاف"، غدا السبت، داخل أحد الاستديوهات.

مسلسل "لمس أكتاف" من بطولة ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، هبه عبدالغني، حنان مطاوع، أروى جودة، دنيا عبدالعزيز، محمد عز، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

وكان آخر أعمال شريف الدسوقى فيلم "ليل خارجى"، من إخراج أحمد عبد الله، وبطولة منى هلا وكريم قاسم وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم بسمة وأحمد مالك، وحصد من خلاله شريف الدسوقى جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة فى دورته الـ 40.