كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 08:30 مساءً - لاجارد - سأوصى بالموافقى على دفعة جديدة من قرض مصر بعد نجاح الإصلاحات الاقتصادية

قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة إنها ستوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغ 12 مليار دولار في خطوة من المتوقع أن تفرج عن دفعة حجمها مليارا دولار.

وقالت لاجارد في بيان إن المجلس سيجتمع خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة المراجعة، وأشادت بالإصلاحات التي باشرتها السلطات المصرية والتي قالت إنها وضعت عجز ميزانية الدولة على مسار نزولي وساعدت في تقليص معدل البطالة إلى عشرة بالمئة وهو أقل مستوى منذ 2011.