كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 08:30 مساءً - تعرف علي .. أسماء أغاني ألبوم نوال الزغبي الجديد
اختارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي يوم 14 فبراير الذي يتزامن مع عيد الحب لطرح ألبومها الجديد الذي تتكتم على عنوانه حتى هذه اللحظة.
وكشفت نوال بشكل تدريجي عن أسماء 7 أغنيات من أصل 10 وهم "ما تصبح صبح، جوا قلبه، محاية، اللي براسي عملته، اه يا سيدي، مية وجع والجمال لناسه".
وتعاونت نوال مع عدد من الشعراء والملحنين المصريين منهم أمير طعيمة، خالد تاج الدين، أيمن بهجت قمر وعمرو مصطفى ونديم الشاعري.
ويعد هذا الألبوم الأول لنوال الزغبي مع شركة روتانا بعد انقطاع فني استمر لعشر سنوات بعد ألبوم "خلاص سامحت" إنتاج 2008.
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