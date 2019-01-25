كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 08:30 مساءً - مصطفى بكري: منظمة العفو الدولية تطل بوجهها القبيح وتهاجم مصر مجددا

معتز عوض

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن منظمة العفو الدولية أطلت بوجهها القبيح وأصدرت بيانا هاجمت فيه الدولة المصرية بكل شراسة وذكرت أن مصر أصبحت سجن مفتوح لكل من ينتقد وكل من يتحدث.

وأضاف بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تقرير منظمة العفو الدولية ذكر وفي تجني واضح أن السلطات المصرية اعتقلت 113 شخص بسبب تعبيرهم عن آرائهم خلال العام الماضي، وتابع أن منظمة العفو الدولية «تناست» ان كل شخص صدر ضده قرار، صدر من النيابة العامة أو نيابة أمن الدول العليا.

وكشف الإعلامي مصطفى بكري، أن التعبير عن الرأي يختلف تماما عن التشكيك في مؤسسات الدولة وعن الإدعاء بشائعات ومعلومات خاطئة.

وتابع مصطفى بكرى، أن منظمة العفو الدولية «نست» أن مصر تتدخل حربا ضد عناصر إجرامية شرسة وضد تنظيمات إرهابية لا هم لها إلا هدم الدولة المصرية وينسون ما يفعله الإخوان والتنظيمات الإرهابية على أرض مصر.

وطالب الإعلامي مصطفى بكري، من منظمة العفو الدولية، بإصدار بيان تدين فيه ما تفعله جماعة الإخوان من قتل الآمنين وضرب لمؤسسات الدولة ومن سعى إلى نشر الفوضى.