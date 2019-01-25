كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 08:30 مساءً - شاهد.. ليلي علوي تعلق علي ألبوم محمد حماقي الجديد

أعلنت الفنانة ليلى علوي، عن إعجابها الشديد، بأغنية "ليلى" والتي طرحها المطرب محمد حماقي في ألبومه الجديد "كل يوم من ده".

وكتبت "علوي" عبر حسابها بموقع إنستجرام قائلةً: "الأغنية دي سمعتها من ناس صحابي اتدلعت بيها قوي وبجد أغنية جميلة مبروك الألبوم".

جدير بالذكر أن ألبوم محمد حماقي الجديد يضم 20 أغنية، قام بطرحهما على جانبين لأول مرة.