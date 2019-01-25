كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 08:30 مساءً - وظائف خالية بشركات "العربي - ووي - والوطنية - وعددا من المصانع"

كتب: محمود الشريف

قرائنا الكرام تقدم لكم جريدة "البشاير" عددا من الوظائف لمن يرغب في العمل.

توشيبا العربي

اعلنت شركة توشيبا العربي عن توافر وظائف شاغرة بجميع المحافظات التالية ( الاسكندرية و البحيرة و دمياط و الدقهلية و الشرقية و الغربية و جنوب الوادي و اسيوط و قنا و مطروح )

محاسبين خبرة من 3 الي 5 سنوات

مهندسين انتاج خبرة من 3 الي 5 سنوات

محاسبين حديثي التخرج ( يتم التدريب بالشركة )

مهندسين_أنتاج حديثي التخرج ( يتم التدريب بالشركة )

امين مخازن عام خبرة من 5 الي 7 سنوات

امين مخازن

مندوبين تسليم بضائع

سائقي سيارة نقل بضائع رخصة درجة أولي و ثانية فقط

سائقين كلارك - عمال أنتاج - افراد أمن - ضباط أمن - مشرفين صالات.

شروط التقدم للوظيف الخالية بشركات توشيبا العربي للعام الجديد 2019 :

السن يجب يبدء من 25 عام الي 35 عام

المؤهل المناسب لكل وظيفة من الوظائف الادارية

لبق و حسن المظهر

الجدية و القدرة على العمل تحت ضغط العمل

وجود شهادة سارية للذكر بالخدمة العسكرية

يشترط ان يكون المتقدم من المحافظات التالية ( الاسكندرية و البحيرة و دمياط و الدقهلية و الشرقية و الغربية و جنوب الوادي و اسيوط و قنا و مطروح )

مميزات الوظائف المعلنة بشركات العربي جروب ( توشيبا العربي ) :

راتب مميز جدا يصل الي 4000 جنيها شهريا، حوافز شهرية تبدء من 600 جنيها شهريا، شهادت تقدير للمتميزين، أجازات سنويه، تأمينات أجتماعية، تأمين صحي شامل

التقدم لوظائف توشيبا العربي من خلال الأتي :

و قد أشارت الشركة عن طريقة التقدم لوظائفها من خلال أرسال البيانات الأتية و هي صورة ضوئية من ( شهادة الميلاد و المؤهل و الجيش و شهادت الخبرة و صورة شخصية حديثة و نسخة حديثة من السيرة الذاتية CV )

وترسل الطلبات على البريد الالكترونى التالى خلال شهر من تاريخ نشر الاعلان بدءا من السبت الموافق 12 / 1 / 2019

[email protected]

الشركة الوطنية بشرق العوينات

فيما أعلنت الشركة الوطنية بشرق العوينات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، عن حاجتها لمهندسين زراعيين وعمال زراعيين وفنيين في جميع التخصصات وسائقين جرارات ومعدات ثقيلة.

عنوان الشركة: 8 شارع محمود طلعت متفرع من شارع الطيران مدينة نصر القاهرة.

الأوراق المطلوبة

صور شهادة الجيش والميلاد والمؤهل والبطاقة.

وظائف WE

فيما أعلنت شركة WE عن اليوم المفتوح للتقدم على وظائف خدمه عملاء بالشركة ( قسم الفواتير والمبيعات ) وذلك من الثلاثاء القادم الموافق ( 29-1-2019 ) من الساعه 10 صباحاً : 3 عصرا.

مكان العمل القاهره : ( المعادى بالقريه التكنولوجيه ) .

شروط التقدم:

متخرجين فقط شباب فقط مؤهل عالي فقط مع موقف محدد من الجيش للشباب.

جامعه او معهد اربع سنين.

السن 30 كحد اقصي.

مستوي اللغه مقبول علي الاقل.

المرتب يبدأ من 2450 بالاضافه الى 40 جنيه للساعه فى حاله العمل وقت اضافى.

امكانيه التدرج الوظيفي والتنقل لأكونت اعلى بدايه من 6 شهور على حسب الكفاءه العمليه.

المقابلات فى القاهره بفرع الشركه الرئيسي بالقريه التكنولوجيه المعادي بشارع اللاسلكي متفرع من شارع النصر* الثلاثاء القادم الموافق ( 29-1-2019 ) من الساعه 10 صباحاً : 3 عصرا.

وأكدت الشركة عدم وجود اي مصاريف او رسوم للتقدم.

مصانع

أيضا نقدم لكم بعض الوظائف للشباب بعددا من المصانع للعمل بأكتوبر والعبور والعاشر من رمضان وهي كالتالي:

مصنع كوبايات 3700

مصنع مواد غذائية 3200+وجبه

مصنع بصل مجفف 3200

مصنع البان 3000

مصنع مكرونه 3000

مصنع اعشاب 2900

مصنع بلاستيك 2900

مصنع صلب 3000

مصنع اعشاب العبور 3000

توفير سكن للمغتربين

تامين صحي واجتماعي

التعيين فوري في نفس اليوم

الاوراق المطلوبه(بطاقه وملف اداري)

للاستفسار 01148667437