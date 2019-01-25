كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 08:30 مساءً - بالتفاصيل - فاعليات ثقافية مجانية من 26 حتي 31 يناير
السبت 26 يناير :
مركز الهناجر – قاعة السينما: مهرجان أجازة سعيدة بمناسبة اجازة نصف العام ، الساعة (11ص) ، ويستمر حتي الخميس 31 يناير .
مركز طلعت حرب الثقافي : عرض فقرات من السيرك القومي ، الساعة (12م) .
بيت العيني" مركز إبداع الطفل" : حفل للإراجوز والتنورة و ورش فنية ، الساعة (1ظ) .
الأحد 27 يناير :
قبة الغوري: فرقة الطبول النوبية والآلآت الشعبية المصرية بالأشتراك مع فرقة حسب الله ، الساعة (7م) .
بيت الشعر العربي " بيت الست وسيلة" : صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي " حصاد شعر الثورة " يشارك فيها مجموعة من الشعراء ، الساعة (7م) .
الأثنين 28 يناير :
مركز طلعت حرب الثقافي : لقاء مع كاتبة الأطفال زهراء سلامة ، الساعة (1 م) .
الثلاثاء 29 يناير :
بيت المعمار المصري : إحتفالية إعلان نتائج المكعبات الذهبية 3 (2018) وافتتاح معرض الأعمال ، الساعة (6:30م) .
الأربعاء 30 يناير :
مركز طلعت حرب الثقافي : ورشة هنلعب ونتعلم ، الساعة (1 ظ) .
الخميس 31 يناير :
مركز طلعت حرب الثقافي : ورشة كاريكاتير بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير ، الساعة (1 ظ) .
السبت من كل اسبوع :
مركز طلعت حرب الثقافي :
ورشة فنية وورشة تنمية مهارات لذوي القدرات الخاصة ، الساعة (10 ص) .
السبت والخميس من كل اسبوع :
ورش فنية متنوعة " رسم – اشغال فنية ورشة طباعة " ، الساعة (1 ظ) .
الأحد والأربعاء من كل اسبوع :
مركز طلعت حرب الثقافي :
ورش فنية متنوعة ، الساعة (11 ص) .
الأحد والأثنين والأربعاء من كل اسبوع :
مركز طلعت حرب الثقافي :
" دورة برمجة للمبتدئين لطلبة المدارس ، الساعة (11 ص) .
السبت والخميس من كل اسبوع :
بروفة الكورال بقيادة أ. دعاء عطية ، الساعة (2 ع) .
الخميس من كل اسبوع :
ورشة تعليم اساسيات الرسم ، الساعة (12ظ) .
السبت والأثنين والثلاثاء والأربعاء من كل اسبوع
قبة الغوري : حفل التنورة التراثية ، الساعة (7:30م) .
الجمعة من كل اسبوع :
بيت السحيمي : عرض الأراجوز وخيال الظل ، الساعة (7:30 م) ، ورشة العروسة الشعبية ، الساعة (4ع) .
الأحد من كل اسبوع :
بيت السحيمي : عرض فرقة النيل للآلآت الشعبية ، (7:30 م) .
قصر الآمير طاز :
الورش الفنية :
الأحد والأثنين والأربعاء من كل أسبوع : ورشة تعليم العزف على الآلات الموسيقية من سن 10 سنوات حتى 18سنة 1ظ حتي 3 م .
الأحد والثلاثاء والخميس من كل اسبوع : ورشة الغناء لكورال قصر الأمير طاز 4م .
الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع : ورشة المسرح والإلقاء 4ع.
بيت الهراوي " بيت العود العربي "
تعليم آلة العود: أيام السبت والأثنين و الأربعاء من كل أسبوع "4م.- 9م." تدريس كادر أساتذة بيت العود العربى .
تعليم نظريات العود للمتقدمين أ.د. أحمد يوسف : أيام السبت والخميس من كل اسبوع "3م-6م".
تعليم نظرياتي العود للمبتدئين أ. الهام الحاج : أيام السبت من كل اسبوع "5م-6م" .
بيت العيني" مركز إبداع الطفل"
الفنون التشكيلية :
الأحد والأربعاء من كل اسبوع 10-12 ظهراَ : ورشة اشغال فنية إشراف هالة أنور .
الأربعاء من كل أسبوع 1-3 عصراَ: ورشة تعليم الرسم .إشراف" دعاء فتحي" .
الأثنين والخميس من كل أسبوع 11-1 ظ : أنشطة متنوعة للأطفال .
الأحد و الأثنين والثلاثاء من كل اسبوع : ورشة تعليم مبادئ الحاسب الآلي . إشراف أ. مروة سيد حسن من 12-2ظ .
الأثنين والثلاثاء من كل اسبوع : ورشة حكي إشراف أ. ميار أحمد 10-12ظ .
السبت والثلاثاء من كل اسبوع : ورشة إعداد الممثل إشراف أ. محمد عزت 1-4 م .
السبت من كل اسبوع : ورشة كورال اطفال بيت العيني إشراف ايمان سليمان 11-1ظ .
مركز الخزف والحرف التقليدية :
المعرض الدائم لمنتجات الحرف (الخزف – النحاس – خيامية – حلي – نجارة) .
دورة بيت جميل بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية "السبت والأثنين والأربعاء "10-4 عصراَ.
قصر الأمير بشتاك – بيت الغناء العربي :
السبت والأربعاء من كل اسبوع : الدورات التدريبية لطلاب بيت الغناء العربي .
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