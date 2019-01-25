كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 08:30 مساءً - بالتفاصيل - فاعليات ثقافية مجانية من 26 حتي 31 يناير

السبت 26 يناير :

مركز الهناجر – قاعة السينما: مهرجان أجازة سعيدة بمناسبة اجازة نصف العام ، الساعة (11ص) ، ويستمر حتي الخميس 31 يناير .

مركز طلعت حرب الثقافي : عرض فقرات من السيرك القومي ، الساعة (12م) .

بيت العيني" مركز إبداع الطفل" : حفل للإراجوز والتنورة و ورش فنية ، الساعة (1ظ) .

الأحد 27 يناير :

قبة الغوري: فرقة الطبول النوبية والآلآت الشعبية المصرية بالأشتراك مع فرقة حسب الله ، الساعة (7م) .

بيت الشعر العربي " بيت الست وسيلة" : صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي " حصاد شعر الثورة " يشارك فيها مجموعة من الشعراء ، الساعة (7م) .

الأثنين 28 يناير :

مركز طلعت حرب الثقافي : لقاء مع كاتبة الأطفال زهراء سلامة ، الساعة (1 م) .

الثلاثاء 29 يناير :

بيت المعمار المصري : إحتفالية إعلان نتائج المكعبات الذهبية 3 (2018) وافتتاح معرض الأعمال ، الساعة (6:30م) .

الأربعاء 30 يناير :

مركز طلعت حرب الثقافي : ورشة هنلعب ونتعلم ، الساعة (1 ظ) .

الخميس 31 يناير :

مركز طلعت حرب الثقافي : ورشة كاريكاتير بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير ، الساعة (1 ظ) .

السبت من كل اسبوع :

مركز طلعت حرب الثقافي :

ورشة فنية وورشة تنمية مهارات لذوي القدرات الخاصة ، الساعة (10 ص) .

السبت والخميس من كل اسبوع :

ورش فنية متنوعة " رسم – اشغال فنية ورشة طباعة " ، الساعة (1 ظ) .

الأحد والأربعاء من كل اسبوع :

مركز طلعت حرب الثقافي :

ورش فنية متنوعة ، الساعة (11 ص) .

الأحد والأثنين والأربعاء من كل اسبوع :

مركز طلعت حرب الثقافي :

" دورة برمجة للمبتدئين لطلبة المدارس ، الساعة (11 ص) .

السبت والخميس من كل اسبوع :

بروفة الكورال بقيادة أ. دعاء عطية ، الساعة (2 ع) .

الخميس من كل اسبوع :

ورشة تعليم اساسيات الرسم ، الساعة (12ظ) .

السبت والأثنين والثلاثاء والأربعاء من كل اسبوع

قبة الغوري : حفل التنورة التراثية ، الساعة (7:30م) .

الجمعة من كل اسبوع :

بيت السحيمي : عرض الأراجوز وخيال الظل ، الساعة (7:30 م) ، ورشة العروسة الشعبية ، الساعة (4ع) .

الأحد من كل اسبوع :

بيت السحيمي : عرض فرقة النيل للآلآت الشعبية ، (7:30 م) .

قصر الآمير طاز :

الورش الفنية :

الأحد والأثنين والأربعاء من كل أسبوع : ورشة تعليم العزف على الآلات الموسيقية من سن 10 سنوات حتى 18سنة 1ظ حتي 3 م .

الأحد والثلاثاء والخميس من كل اسبوع : ورشة الغناء لكورال قصر الأمير طاز 4م .

الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع : ورشة المسرح والإلقاء 4ع.

بيت الهراوي " بيت العود العربي "

تعليم آلة العود: أيام السبت والأثنين و الأربعاء من كل أسبوع "4م.- 9م." تدريس كادر أساتذة بيت العود العربى .

تعليم نظريات العود للمتقدمين أ.د. أحمد يوسف : أيام السبت والخميس من كل اسبوع "3م-6م".

تعليم نظرياتي العود للمبتدئين أ. الهام الحاج : أيام السبت من كل اسبوع "5م-6م" .

بيت العيني" مركز إبداع الطفل"

الفنون التشكيلية :

الأحد والأربعاء من كل اسبوع 10-12 ظهراَ : ورشة اشغال فنية إشراف هالة أنور .

الأربعاء من كل أسبوع 1-3 عصراَ: ورشة تعليم الرسم .إشراف" دعاء فتحي" .

الأثنين والخميس من كل أسبوع 11-1 ظ : أنشطة متنوعة للأطفال .

الأحد و الأثنين والثلاثاء من كل اسبوع : ورشة تعليم مبادئ الحاسب الآلي . إشراف أ. مروة سيد حسن من 12-2ظ .

الأثنين والثلاثاء من كل اسبوع : ورشة حكي إشراف أ. ميار أحمد 10-12ظ .

السبت والثلاثاء من كل اسبوع : ورشة إعداد الممثل إشراف أ. محمد عزت 1-4 م .

السبت من كل اسبوع : ورشة كورال اطفال بيت العيني إشراف ايمان سليمان 11-1ظ .

مركز الخزف والحرف التقليدية :

المعرض الدائم لمنتجات الحرف (الخزف – النحاس – خيامية – حلي – نجارة) .

دورة بيت جميل بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية "السبت والأثنين والأربعاء "10-4 عصراَ.

قصر الأمير بشتاك – بيت الغناء العربي :

السبت والأربعاء من كل اسبوع : الدورات التدريبية لطلاب بيت الغناء العربي .