كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 08:30 مساءً - اللواء عبدالحميد خيرت ضيف اسامة كمال بمساء DMC
معتز عوض
يستضيف الإعلامي اسامة كمال، مقدم برنامج مساء DMC ، اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة اللواء عبدالحميد خيرت، نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، فى عيد الشرطة.
ويطرح كمال على عبدالحميد خيرت ة وما هى التحديات التى تواجه الشرطة المصرية وكيف يرى تفاعل الشرطة المصرية اليوم مع الأحداث وهل أصبحت الشرطة اكثر قدرة على احداث شراكة مجتمعية مع قضايا المجتمع المصرى
في الفقرة الثانية يلتقى كمال مع العميد خالد عكاشة ولواء محمد نور الدين وما هى التحديات التى تواجه الشرطة المصرية وهل الارهاب هو كل قضية الشرطة المصرية وكيف تغيرت وجهات النظر حول دور الشرطة فى ٢٠١٩ وكيف أصبحت اكثر انسانية وشريك قوى فى كل الأحداث .
وفي الفقرة الثالثة من البرنامج يحل الكاتب الصحفى جمال الكشكى رئيس تحرير مجلة الاهرام العربى ليكشف التفاصيل الكاملة لأضخم إصدار فى تاريخ الصحافة المصرية ولماذا توجهت الاهرام العربى للحفاوة بافريقيا فى ٣٥٢ صفحة وكيف يقيم تطورات العلاقات المصرية الافريقية.
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