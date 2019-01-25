كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 08:30 مساءً - المصري يستعيد ذاكرة الإنتصارات بهدف في المقاولون العرب

المصرى البورسعيدى

حقق المصري انتصاره الأول تحت قيادة مدربه الجديد إيهاب جلال وذلك على حساب المقاولون العرب.

المصري فاز على المقاولون العرب بهدف مقابل لا شيء في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة.

هدف انتصار المصري جاء عن طريق سعيدو سيمبوري من علامة الجزاء في الدقيقة 68.

عمر كمال عبد الواحد سقط أرضا داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة جزاء حولها سيمبوري بنجاح في شباك المقاولون العرب.

وشهدت المباراة هدفين ملغيين للمقاولون العرب بداعي التسلل إلى جانب طرد أحمد علي مهاجم المقاولون.

ويعد انتصار المصري هو الأول للفريق البورسعيدي منذ 57 يوما وتحديدا منذ الانتصار على إنبي 3-1 في الـ 29 من شهر نوفمبر من العام الماضي.

بعد الانتصار على إنبي، خسر المصري أمام جزيرة مطروح في الكأس ثم أمام الزمالك في الدوري، بعدها تعادل مع الداخلية وسموحة وخسر أمام الجونة وأخيرا تعادل مع بيراميدز.

وبعد 57 يوما يعود المصري من جديد لتذوق طعم الانتصارات.

انتصار إيهاب جلال الأول مع المصري جاء أمام كتيبة عماد النحاس، ليستمر تفوقه على المواجهات المباشرة مع مدرب المقاولون العرب.

ولعب إيهاب جلال ضد عماد النحاس، قبل مباراة اليوم الجمعة، 4 مباريات وشهدت جميعها تفوق إيهاب جلال.

إيهاب جلال فاز على عماد النحاس مع مصر للمقاصة وإنبي ضد أسوان والشرقية والرجاء.

والآن في المواجهة الخامسة بين إيهاب جلال وعماد النحاس، تفوق جلال مستمر ليحقق الانتصار الخامس.

مشوار إيهاب جلال مع المصري في الدوري، بدأ بالتعادل مع سموحة ثم الخسارة أمام الجونة والتعادل أمام بيراميدز، قبل أن يأتي موعد الانتصار الأول.

ووصل المصري إلى النقطة 22 ليصل المركز العاشر من 18 مباراة، قافزا 7 مراكز على سلم الترتيب بعدما كان في المركز الـ 17 قبل مواجهة المقاولون.

بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة 27 في المركز السادس.