تعرفي على خطوات العناية بخصلات "الشعر المستعار"

يمكن للشعر المستعار أن يضفي إلى إطلالتكِ المزيد من الجمال والجاذبية عن طريق اختيار حجم وطول يليق بشعركِ. تأكّدي أنكِ لستِ المرأة الوحيدة التي تستعين بالاكستنشن أو بخصلات الشعر المستعار إذ تستخدمه أيضاً النجمات للحصول على تسريحات مثالية ومتألقة.

تماماً مثل شعرك الطبيعي، يتطلّب اكستنشن الشعر قدراً معيناً من الرعاية. إذا كنتِ ترغبين في أن تجعلي خصلاتكِ المستعارة تبدو جميلة ومرتّبة، فمن الأفضل تعلّم كيفية الحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة. إليكِ 13 خطوة سهلة لتحقيق هذا الهدف!

خطوات العناية بالشعر المستعار ذي مشط سهل الفكّ والتركيب:

لا تنامي باكستنشن الشعر

من الأفضل عدم النوم بأكستنشن الشعر الذي يرتكز على تركيبه وإزالته بسهولة، حتى لا تتعرضي لاحتكاك المشط الصغير بفروة رأسكِ أثناء النوم، فتشعرين بالألم. هذا بالإضافة إلى أن اكستنشن الشعر يمكن أن يلتفّ حول المشط وبالتالي قد يتلف.

اغسلي الاكستنشن مرة واحدة في الشهر

من ضمن خطوات العناية بأكستنشن الشعر، هو العناية بنظافته مرة واحدة شهرياً كالتالي:

- احضري وعاء عميق واملئيه بالماء الفاتر.

- ضعي كمية صغيرة من الشامبو وقومي بتدليك الخصلات بلطف، ثم اشطفي الرغوة وأضيفي البلسم مثلما تعتنين بشعرك الطبيعي.

ملاحظة: لو كانت خصلات الشعر اصطناعية، استخدمي في غسيلها شامبو وبلسم مخصص لها.

لا تمشّطي اكستنشن الشعر عقب غسيله

قومي بتجفيف خصلات الشعر بمنشفة ناعمة أولاً، ثم استعيني بتي شيرت قطني. علّقي الاكستنشن فوق شماعة في الحمام أو في مكان جيد للتهوئة. انتظري حتى يجف تماماً وابدئي بتمشيطه بواسطة مشط ذي أسنان واسعة من الأسفل إلى الأعلى. لو تم تمشيطه وهو رطب، فسوف تتلاشى أليافه ويصبح هشاً.

استخدمي القليل من البلسم أثناء التمشيط

لو كانت خصلاتك المستعارة مصنوعة من ألياف طبيعية، أضيفي إليها القليل من البلسم حتى يسهل عليك مهمة تمشيطها. لا تستخدمي البلسم في حال كانت خصلاتك مصنوعة من ألياف اصطناعية.

سرّحي الاكستنشن بمكواة شعر فاترة الحرارة

تجنّبي تسريح اكستنشن الشعر بمكواة شعر ساخنة جداً. تأكدي انها دافئة فقط، أي أن تكون حرارتها فاترة، على أن تستعيني قبلها بسبراي مرطّب خاص لحماية الشعر المستعار من الحرارة. لا تستخدمي فير الشعر مطلقاً على خصلاتك الاصطناعية لانها قد تذوب وتحترق بسبب الحرارة.

تجنّبي اعتماد اكستنشن الشعر بتسريحة ذيل الحصان

بعض خصلات الشعر قد تتلف جرّاء تسريحة ذيل الحصان. لذا، عليك قراءة ملصقات العناية به لمعرفة التسريحات التي يمكنك اعتمادها.

اعتني بخصلات الشعر الاصطناعية بمنعّم الأقمشة

لو كنتِ تستخدمين اكستنشن شعر اصطناعي، اصنعي مرطّب لطيف من الماء ومنعم الأقمشة وانثري منه القليل فوق الخصلات وهي جافة ثم قومي بتمشيطه باستخدام مشط ذي أسنان واسعة بعد أن تقسمي الاكستنشن لأقسام صغيرة.

خطوات الاعتناء باكستنشن الشعر الدائم الذي يتمّ تركيبه مرّة واحدة

مشّطي شعرك جيداً قبل النوم

استخدمي مشط ذا أسنان واسعة دائماً أو فرشاة شعر مصمّمة لتمشيط الاكستنشن، ثم ابدئي بتمشيط شعرك من الأسفل إلى الأعلى.

ملاحظة: لا تقومي بتمشيط خصلاتكِ بعد تركيب الشعر المستعار الدائم، بل انتظري بضعة أيام تجنباً لتمزّقها.

اغسلي شعرك مرة إلى مرتين أسبوعياً

من الأفضل غسل شعرك المرفق بخصلات مستعارة من مرة إلى مرتين في الأسبوع. لا تضيفي المزيد من الشامبو وحاولي تجنّب لمس المنطقة حيث تمّ تركيب الخصلات، مع تدليك بسيط لشعرك من خلال حركات دائرية. لمزيد من العناية بالاكستنشن، اسئلي مصفف شعركِ عن نوع الشامبو الذي يجب عليك استخدامه.

كوني حذرة عند إضافة البلسم على شعركِ

بعد شطف شعركِ، كوني حذري عند تطبيق بلسم الشعر وابدئي من أسفل المكان حيث تمّ تركيب الشعر. تجنّبي تطبيق الكثير من البلسم لأنه سيتسبب بتساقط الخصلات المستعارة بسهولة.

تأكّدي من تجفيف شعرك تماماً

مع مضاعفة حجم وطول شعرك بالاكستنشن المستعار، تبدو خصلاتك في غاية الجمال، لكن هنا قد تكمن مشكلة استغراق شعركِ وقتاً طويلاً حتى يجف عقب غسيله، إنما لا بد من التأكد من تجفيفه جيداً حتى لا تؤثّر الرطوبة عليه وتضعفه. هذا الأمر بالتالي قد يجعله هشاً، وهنا ينصحك خبراء تصفيف الشعر باستخدام السيشوار بأقل حرارة ممكنة وقبله استخدام القليل من السبراي لحماية الشعر من الحرارة حتى لا تتلف خصلاتك المركّبة وليبدو شعرك صحياً أكثر.

امتنعي عن تسريحات الكيرلي أو تسريح الشعر بالفير عقب تركيب الاكستنشن

كما قلنا أعلاه، استخدمي مكواة الشعر بدرجة حرارة دافئة تكون بين المتوسطة والمنخفضة جداً مع تطبيق رذاذ خاص لحماية خصلاتكِ من الحرارة. لا داعي لعمل تجعيدات أو تمليس خصلاتكِ بشدة بالفير حتى لا تفقدي الاكستنشن. كما يحذّرك مصففو الشعر في العالم بعدم ربط شعرك أو تجميعه إلى الخلف عقب تركيب الخصلات مباشرة بل يجب عليك الانتظار بضعة أيام من تثبيتها.

احمي شعركِ بغطاء خاصّ قبل النوم

استعيني بوشاح من الحرير أو ما شابه ولفّيه فوق رأسك قبل النوم، وذلك لحماية خصلاتك المستعارة من التجعّد أو التفكك. لأخذ المزيد من الاحتياطات اللازمة، من الممكن أن تصنعي ضفيرة بسيطة فضفاضة وغير مشدودة حفاظاً على شعركِ من الهشيان أثناء النوم وتشابك خصلاته.

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