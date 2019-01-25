"الحواجب الملونة" أحدث صيحة لربيع 2019

الحواجب ملمح جمالي في وجهك لا يمكن الاستهانة به، ولعل المتابع لـ صيحات الجمال العالمية يجد أن الحواجب باتت تشهد صيحات عديدة وغريبة في كثيرٍ من الأحيان.

فقد شاهدنا على صفحات الإنستقرام صيحة هالة الحواجب، وصيحة ذيل السمكة، كما شاهدنا حواجب غريبة كأشرطة الأسلاك الشائكة وكل هذه الصيحات كانت تُسلّط الضوء على عنصر الغرابة بهدف حصد المشاهدات وإثارة علامات التعجب، دون التركيز على جمالية المظهر العام، ولذلك لم تنجح هذه الصيحات أو تجد الانتشار المطلوب.

غير أن أسبوع الموضة الأخير في لندن قد شهد صيحة مميزة وجميلة للحواجب، متمثلة في تقنية التظليل الدقيق التي لم تُشاهَد من قبل.

تعتمد هذه الصيحة على تلوين الحاجب أو جزء منه بألوان ربيعية مبهجة، فكل ما عليك فعله لتجربة هذه الموضة هو نحت الحواجب وتعبئتها كما تفعلين عادة، وتنظيفها بالفرشاة، وتحديد أي عنصر مُلوّن ترغبين في إضافته بما يناسب لون عينيك ومكياجك وإطلالتك ككل،ثم باستخدام كحلٍأ و مُحدد العيون السائل أو ظلال العيون أو مزيج من الثلاثة، أضيفي لونًا مُشرقًا أو ظلاًّ خافتًا يكمل حواجبك من الخارج، ويخف تدريجيًا عند اقترابك من مركز الحاجب.

كما يمكنك أيضًا استخدام الأقلام اللامعة للحصول على تأثير لافت يتناسب مع إطلالات السهرات الباهرة.

جربي وسوف ترين أنها طريقة مُمتعة للّعب بالألوان والحصول على إطلالة مختلفة وجميلة لا تخلو من لمسة جنون.

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