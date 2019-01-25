كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 06:58 مساءً - أكاديمية البحث العلمي: تعلن عن فتح باب التقدم للمشاركة المصرية في معرض جنيف للاختراع

أكاديمية البحث العلمي: تعلن عن فتح باب التقدم للمشاركة المصرية في معرض جنيف الدولي للاختراع

في بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا انه اعتباراً من اليوم تم فتح باب التقدم للاشتراك بمعرض جنيف الدولي للاختراعات 2019والمقرر إقامته من 10 إلى 14 أبريل 2019في جنيف، وسوف تختار الأكاديمية أفضل المتقدمين لتمثيل مصر في هذا المعرض الهام طبقا للمعايير المعلنة ومنها أن تكون الفكرة مبتكرة، ولها أساس علمي سليم ووجود نموذج أولى وأن يكون المتقدم قد قام بتسجيلها أو حاصل على براءة اختراع أو تم تسجيل الطلب دوليًا، ويفضل الأفكار القابلة للتطبيق والتسويق، علما بأن آخر موعد للتقدم للاشتراك بالمعرض هو 14 فبراير 2019من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجياwww.asrt.sci.eg.

حيث تحرص أكاديمية البحث العلمي علي أن تدعم المبتكرين المصريين للمشاركة في معرض جنيف كل عام؛ لتفتح نافذة سنوية للمخترعين المصريين للمشاركة والتفاعل في المعرض الدولي الأكبر والأهم للابتكار، وأن المخترعين والمبتكرين يمثلون الفئة الأولى ممن يستحقون الدعم الحكومي والمساندة، حيث يشاركون في رفع اسم مصر عاليًا، وقد أسفرت المشاركة في عام 2018 عن فوز الفريق المصري المكون من 12 مشارك بـ 5 ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضية و2 ميدالية برونزية وقد حصل الفريق المصري في عام 2017 المكون من 14 مشارك علي 3 ميداليات ذهبية و3ميداليات فضية و7 ميداليات برونزية،وفازت مصر في عام 2016بعدد 7 جوائز ذهبية و2 فضية و2برونزية وعدد من الجوائز الخاصة من الدول لأفضل الاختراعات على مستوى الدول المشاركة وعددها 164 دولة.