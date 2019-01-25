كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 06:58 مساءً - رابطة النقاد الرياضيين تحصل علي دعوات خاصة لحفل محمد حماقي بنادي الشمس



توصل المكتب التنفيذى لرابطة النقاد الرياضيين برئاسة الكاتب الصحفى حسن خلف الله لإتفاق مع مجلس إدارة نادى الشمس برئاسة الكاتب الصحفى أسامة أبوزيد بمنح أعضاء الرابطة 50 دعوة لحضور حفل السوبر ستار محمد حماقى المقرر له مساء أول فبراير المقبل بمقر النادى بمصر الجديدة. ويوجه مجلس إدارة المكتب التنفيذى لرابطة النقاد الرياضيين الدعوة للراغبين من أعضاء الجمعية العمومية للرابطة لحضور الحفل الفنى بنادى الشمس تسجيل أسمائهم، علما بأن الدعوة تشمل أسرة الزميل ( زوجته وأولاده ) فقط. كما اتفق المكتب التنفيذي مع الكاتب الصحفى أسامة أبوزيد رئيس نادى الشمس على تخصيص يوم رياضى بشكل شهرى لأسرة النقد الرياضى أعضاء الرابطة بجانب دراسة العديد من المقترحات الخاصة بتخفيض قيمة الأقساط للراغبين فى الحصول على العضوية العاملة للنادى وفتح أفاق جديدة فى التعاون المثمر بين الطرفين فى الفترة المقبلة. ووجه المكتب التنفيذى شكره لرئيس الشمس ومجلس إدارة النادى ورغبته الجادة فى خدمة زملائه النقاد الرياضيين وذلك فى ظل العلاقة الطيبة التى تربطه بالمكتب التنفيذى للرابطة وجميع أعضائها.

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