كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 06:58 مساءً - فرقة متأسلمين تفسد أجواء معرض الكتاب .. النجاح بيجبلهم بواسير

عندما ذكر الرئيس أكثر من مرة فى خطاباته مصطلح أهل الشر ، كنا نظن أنه مصطلح يشير إلى الإرهابيين والتكفيريين ، الذين يتلقون كل يوم ضربات قاصمة من رجال الأمن المصرى ، لكن المصطلح يبدو الأن شديد العمق ، فأهل الشر ليسوا الإرهابيين فقط بل الفاسدين ، المرتشين ، الناقمين ، المحبطين ، الجهلة ، المدعين وغيرهم وغيرهم ,

وفى معرض القاهرة الدولى للكتاب رصدنا ظهور واضح لأهل الشر الذين يعذبهم النجاح ، ويقتلهم الإستقرار وتحبطهم الفرحة .

شاهدوا الواقعة واستنتجوا معنا أى صلاة كان يقيمها هؤلاء فى الرابعة والنصف

تعرضت فرقة محمد عزت نصر الدين الصعيدي، التي تشارك في الفعاليات الفنية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب٬ لاعتداء لفظي كاد يصل إلى الاعتداء بالضرب من قبل بعض رواد المعرض٬ أثناء تأدية الفرقة لفقرتها الفنية المدرجة بجدول أنشطة المعرض.

ففي تمام الرابعة والنصف من عصر ثاني أيام المعرض٬ بركن الفنون الشعبية٬ في قاعة بلازا 2 وفرقة محمد عزت نصر الدين الصعيدي٬ تؤدي فقرة السيرة الهلالية٬ ورواد المعرض متحلقين حول أعضاء الفرقة باستمتاع وتفاعل مع أعضائها٬ يرددون معهم بتصفيق حاد٬ هجم أحد الزوار المتشددين على أفراد الفرقة بالسباب والصراخ٬ صائحا: "إيه الفسق والكفر ده٬ مش في ناس بتصلي جنبكم"، حيث كانت مجموعة من الأشخاص يؤدون الصلاة٬ في مكان غير مخصص لها٬ بالتحديد أمام لوحة ترحيبية تحمل أعلام الدول المشاركة في المعرض.

وعندما حاول "محمد شحاته العمدة"‎ مدير تحرير ‎سلسلة الثقافة الشعبية بالهيئة المصرية العامة للكتاب٬ والمشرف على ركن الفنون الشعبية‎ تهدئة الشخص المعتدي وفهم ما يغضبه ثار في وجهه، اتهم الفرقة بأنها "لا تعرف ربا ولا دينا٬ حيث تعزف وتغني بينما المسلمون يصلون"، وبالفعل توقفت الفرقة بالإكراه عن أداء فقرتها٬ حتى يفرغ المصلين من صلاتهم٬ لكن كلما انتهت جماعة انضمت إليها أخرى٬ بل كان كل من يفرغ من الصلاة يجلس مكانه٬ في تعمد وقصد للاشتباك وطرد الفرقة من مسرحها وإيقافها عن تقديم فقرتها الفنية.

عندما استعان محمد شحاتة العمدة بأفراد الأمن٬ احتد واحد منهم عليه باستنكار وصراخ "هو إنت مش مسلم.. هو إنت مش مسلم"، وما كان من العمدة إلا أن اتصل بالقائمين على تنظيم المعرض٬ ووجه الدكتور هيثم الحاج اثنين من موظفي الهيئة بحل المشكلة٬ لكنهما لم يستطيعا فعل أي شيء.

وترك المصلون المكان المواجه للمسرح٬ والذي كانوا كانوا يصلون فيه وتوجهوا لمكان الفرقة وأقاموا الصلاة مكانهم٬ ما دعا موظفي الهيئة للاتصال بالأمن الذي لم يستطع فعل شيء مرددين: "هانمنع الناس إنها تصلي؟" وبالفعل انسحبت الفرقة بعد أن ازدادت أعداد المصلين في ركن المسرح الذي يؤدون عليه فقرتهم.

هذا على الرغم ان كل من زار المعرض سيجد أن القائمين على المعرض حرصوا على توفير أكثر من مصلى للرجال والسيدات٬ اثنين في الدور الأرضي٬ واثنين في الدور العلوي، ويبعد خطوات قليلة عن المكان الذي حدثت فيه الواقعة.