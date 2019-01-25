كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 06:58 مساءً - الهضبة وبرج الحوت يرقصان علي أغنية "٣ دقات"
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو للنجم عمرو دياب برفقة دينا الشربيني في عيد ميلاد أحد أصدقائهما المقربين.
ظهرت الشربينى وهي ترقص مع الهضبة على أنغام أغنية 3 دقات وسط شائعات بأنها حامل بسبب زيادة وزنها وظهور عمرو في إحدى الصور وهو يضع يده على بطنها.
يذكر أن عمرو دياب أعلن عن علاقته بدينا الشربيني بعد اصطحابه لها في حفل جامعة مصر الدولية شهر أكتوبر الماضي.
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