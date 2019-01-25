كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 06:58 مساءً - وصول أول رحلة إلى مطار سفنكس قادمة من أسوان
وصلت منذ قليل، رحلة مصر للطيران اكسبريس قادمة من مطار أسوان إلى مطار سفنكس، بعد إقلاعها فى التاسعة صباح اليوم، الجمعة، من مطار أسوان وعلى متنها 70 راكبا.
وكانت أولى رحلات مصر للطيران من مطار سفنكس الدولى بالطريق الصحراوى انطلقت اليوم الجمعة وذلك بواقع 15 رحلة أسبوعياً للمطارات الداخلية وذلك تزامنا مع إجازة نصف العام الدراسى، وذلك حتى 9 فبراير.
ومن المقرر أن تسير الرحلات من مطار سفنكس إلى كل من مطار الاقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة والعكس.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول أول رحلة إلى مطار سفنكس قادمة من أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.