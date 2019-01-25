كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 06:58 مساءً - وصول أول رحلة إلى مطار سفنكس قادمة من أسوان

وصلت منذ قليل، رحلة مصر للطيران اكسبريس قادمة من مطار أسوان إلى مطار سفنكس، بعد إقلاعها فى التاسعة صباح اليوم، الجمعة، من مطار أسوان وعلى متنها 70 راكبا.

وكانت أولى رحلات مصر للطيران من مطار سفنكس الدولى بالطريق الصحراوى انطلقت اليوم الجمعة وذلك بواقع 15 رحلة أسبوعياً للمطارات الداخلية وذلك تزامنا مع إجازة نصف العام الدراسى، وذلك حتى 9 فبراير.

ومن المقرر أن تسير الرحلات من مطار سفنكس إلى كل من مطار الاقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة والعكس.