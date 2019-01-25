كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 06:58 مساءً - وحيد حامد : تعلمت الكثير من الخبير الكاتب الكبير "الفريد فرج "

قال الكاتب وحيد حامد إن عددا من الشخصيات كانت مؤثرة في حياته ولا سيما في البدايات.

وأضاف خلال ندوة تكريمه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50، أنه تعلم الكثير من الكاتب الفريد فرج، والمخرج سمير خفاجى، والمخرج الإذاعى مصطفى أبو حطب.

يذكر أن الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تشهد تكريم عدد من الفنانين من بينهم السيناريست وحيد حامد، الموسيقار راجح داود، والفنانة ليلى علوي، بمنحهم درع خمسينية المعرض، بالإضافة إلى تنظيم لقاء فني ثقافي مفتوح للمكرمين مع الجمهور على مدار ساعتين.