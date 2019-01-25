كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 06:58 مساءً - بعد نجاحها المبهر .. أشرف عبد الباقي يقرر عرض مسرحية" كلها غلط" بشكل يومي

قرر النجم أشرف عبدالباقي مؤخرا بعد النجاح الكبير الذي تعيشه فرقته الجديدة والتي تقدم "مسرحية كلها غلط جريما في المعادي"، أن يقوم بعرض حفلتين ماتنيه ضمن خطة العرض اليومية في إجازة نصف العام بمسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة.

حيث قرر فتح أيام الجمعة والاثنين 1 و4 فبراير المقبل، بحفلات الماتنيه في تمام الساعة الرابعة عصرا، بجانب حفلات السواريه التي تقدم في التاسعة مساء بشكل يومي على خشبة المسرح.

فيما تستكمل خطة عبدالباقي المسرحية بأنه سيفتتح أولى أيام عروض مسرحيته وفرقته الجديدة أيضا "مسرحية كلها غلط.. جريما فى المعادى"، وذلك بداية من الأحد المقبل علي مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، تزامنا مع إجازة نصف العام بمحافظة الإسكندرية، أيضا مع عرض نفس المسرحية فى مسرحها الرئيسى بنجيب الريحانى بوسط القاهرة.

عبدالباقى سيقوم بداية من الأسبوع المقبل بعرض مسرحيته "جريما فى المعادى"، بفريقى تمثيل، فريق سيكمل العرض بالقاهرة والذى افتتحه فى الأول من نوفمبر الماضى، وفريق سيكون متواجدا بالإسكندرية بمسرح بيرم التونسى لعرض نفس المسرحية.

مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" هى رواية كوميدية انجليزية اخذ عبدالباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وهى تعرض الآن أيضا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهى تأليف Henry Lewis وJonathan sayer وHenry shields.

مسرحية «جريما فى المعادى.. مسرحية كلها غلط»، هى بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقى، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدى سلامة، أزياء هالة الزهوى، ديكور محمود سامى، إنتاج شركة وورك شوب لاشرف عبدالباقي.