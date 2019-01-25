كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 06:58 مساءً - باالصور .. إطلالة مميزة للمطرب "حكيم" بجاكيت أحمر

نشر الفنان حكيم مجموعة صور جديدة له عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام" من أحدث جلسة تصوير.

ظهر "حكيم" فى الصور مرتديا جاكيت احمر وبنطلون جينز، نال إعجاب متابعيه الذين تفاعلوا معه.

يذكر أن "حكيم" يجهز حاليا لألبوم غنائي جديد يضم العديد من الأغنيات المتنوعة ويقدم خلاله موسيقي جديدة وسيقوم بتصوير عددا كبيرا من أغنياته ويقوم بالإشراف عليه المنتج الفني فايز عزيز.

وأحيا "حكيم" 3 حفلات غنائية ليلة رأس السنة بالقاهرة، وسط حضور حشد كبير من جمهوره.







