- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 06:58 مساءً - باالصور .. إطلالة مميزة للمطرب "حكيم" بجاكيت أحمر
نشر الفنان حكيم مجموعة صور جديدة له عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام" من أحدث جلسة تصوير.
ظهر "حكيم" فى الصور مرتديا جاكيت احمر وبنطلون جينز، نال إعجاب متابعيه الذين تفاعلوا معه.
يذكر أن "حكيم" يجهز حاليا لألبوم غنائي جديد يضم العديد من الأغنيات المتنوعة ويقدم خلاله موسيقي جديدة وسيقوم بتصوير عددا كبيرا من أغنياته ويقوم بالإشراف عليه المنتج الفني فايز عزيز.
وأحيا "حكيم" 3 حفلات غنائية ليلة رأس السنة بالقاهرة، وسط حضور حشد كبير من جمهوره.
كانت هذه تفاصيل خبر باالصور .. إطلالة مميزة للمطرب "حكيم" بجاكيت أحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.