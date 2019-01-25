كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 06:58 مساءً - مصر للطيران بدأت تشغيل جدول الرحلات الداخلية من سفنكس

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الحجز على رحلات الشركة الداخلية من مطار سفنكس إلى المطارات الأخرى يشهد إقبالا كثيفا للحجز، بنسبة امتلاء تصل إلى 100%، خاصة رحلات الأقصر وأسوان نظرًا لطبيعة الفصل الحالي، بينما هناك إقبال متوسط على رحلات شرم الشيخ والغردقة.

وأضافت المصادر أنه لا توجد حاليا عروض على الرحلات الداخلية من مطار سفنكس إلى المطارات الأخرى، ولكن بطبيعة الحال فإن أسعار التذاكر للسفر من مطار سفنكس أقل من السفر عبر مطار القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تسُير الشركة الوطنية مصر للطيران حوالي 15 رحلة أسبوعيًا تخدم بها الحركة الداخلية في فترة إجازة نصف العام الدراسي من 25 يناير حتى 9 فبراير، حيث تسير الرحلات من مطار سفنكس إلى كلُ من مطار الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة